Śmierć Jakuba w Brdzie. Sąd złagodził sankcję jednemu z oskarżonych, ojciec zmarłego wnioskował o zmianę sędziego

- To skandal, ten człowiek odpowiada w sprawie śmierci mojego syna, a sąd tak po prostu przystał na wniosek obrońcy i złagodził mu rygor stawiennictwa na komisariacie policji - mówi Ryszard Chrobotek.

To ojciec 26-letniego Jakuba, który pod koniec października został wyłowiony z Brdy w okolicy ulicy Mostowej. Ratownicy medyczni próbowali go reanimować, ale ich wysiłki okazały się próżne. Proces, który trwa właśnie w bydgoskim sądzie, dotyczy okoliczności śmierci mężczyzny w związku z doniesieniami, że wcześniej, zanim znalazł się w wodach Brdy, po Wyspie Młyńskiej miała go gonić grupa osób.