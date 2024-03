W Bydgoszczy mężczyzna pobił psa kijem. Pies był bez smyczy. Jak doszło do incydentu?

Bydgoszczanka zabrała swojego 5-miesięcznego psa na spacer do lasu. To na Miedzyniu w Bydgoszczy. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 4 marca, ale teraz zrobiło się o nim głośniej. Po chwili obcy mężczyzna pobił kijem czworonoga. Wyglądało na to, że nieznajomy był przygotowany do ataku: wcześniej pod kurtką schował kij.