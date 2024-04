150 lat SP nr 1 w Solcu Kujawskim. Wspomnieniowa wystawa w Muzeum Solca ma powodzenie

150-letnia historia „jedynki” ściśle związana jest z historią miasta. Lata 70. XIX wieku to rozwój przemysłowy i ludnościowy Solca Kujawskiego. Ten rozwój sprawił, że trzeba było zbudować w Solcu nowy budynek szkolny. Powstał on przy ul. Szerokiej, obecnie to ul. Kościuszki.

- Wtedy był to najbardziej okazały budynek w mieście. Nie było jeszcze ratusza, który zbudowano w latach 1890-91 i wieży kościoła ewangelickiego zwanego dziś czerwonym kościołem. Szkołę otwarto 20 kwietnia 1874 roku czyli 150 lat temu. Była to szkoła parytetowa, chodziły do niej dzieci niemieckie, polskie i wyznania mojżeszowego. Kolejne lata to szybka polonizacja Solca Kujawskiego– opowiadał na wernisażu Łukasz Wojtecki, pracownik muzeum.