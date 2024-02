1500 złotych na dziecko w ramach programu Aktywny rodzic. Oto kiedy pieniądze trafią na konta

Program "Aktywny rodzic" czy jak wcześniej nazywane "babciowe" to pieniądze które mają dostawać pracujący rodzice, którzy wychowują dziecko do 3 roku życia. Pieniądze te mają pomóc w znalezieniu opieki nad dzieckiem, kiedy rodzic wrócił do pracy.

W ramach programu Aktywna Mama wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem, 1500 zł miesięcznie - zapowiedzi premier Donald Tusk już w kampanii wyborczej.

Wstępne wyliczenia ekonomistów zakładają, że rocznie ten program będzie kosztował skarb państwa 3-5 mld złotych. Są to jednak pieniądze, które zwrócą się do budżetu, bo kobieta, która wróci do pracy po urlopie macierzyńskim będzie odprowadzała składki na rzecz skarbu państwa w ramach zatrudnienia.