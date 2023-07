19-latka z Inowrocławia narkotyki ukryła w piecu kaflowym. Grozi jej do 10 lat więzienia

Poszukiwany za handel haszyszem przez sąd we Włoszech wpadł w Toruniu

Policjanci zajmujący się zwalczaniem procederu narkotykowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu doprowadzili do prokuratury 19-letnią kobietę.

- Podczas przeszukania, w piecu kaflowym, znaleźli paczkę ze skrystalizowaną substancją o wadze 477,20 gramów. Wstępne testy i badania w bydgoskim laboratorium kryminalistycznym wykazały, że to zabronione środki. Dlatego kobieta została zatrzymana - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka , oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

Po zebraniu dowodów usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Policjanci doprowadzili ją do prokuratora, który zdecydował, że do czasu rozprawy zostanie ona objęta policyjnym dozorem. Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.