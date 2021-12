20 grudnia do klientów tego banku trafiła pierwsza w Polsce biometryczna karta płatnicza. Tak działa i wygląda

Trwająca pandemia COVID-19 sprzyja ograniczaniu obiegu gotówki, a najnowsze badania pokazują, że Polacy zdecydowanie wpisują się w ten trend . Ponadto płatności kartą stanowią w Polsce 62% wszystkich transakcji. Nowa karta płatnicza wykorzystująca uwierzytelnianie biometryczne umożliwia nowoczesne, szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności bezgotówkowych.

- Thales jako dostawca nowych technologii to partner godny zaufania, co jest szczególnie ważne w tak wrażliwej dziedzinie jak usługi płatnicze i ochrona danych. Cieszymy się, że ta współpraca pozwala nam osiągać kolejne etapy na drodze cyfryzacji w bankowości, umożliwiając Klientom korzystanie z rozwiązań wygodnych i nowoczesnych, a jednocześnie bezpiecznych. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację projektu, by z karty biometrycznej mogli korzystać także indywidualni klienci Banku Pocztowego – komentuje Marcin Ledworowski, członek zarządu Banku Pocztowego odpowiadający za Obszar Biznesu oraz IT.