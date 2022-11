200 osób sadziło las w Nadleśnictwie Runowo. Razem z nimi Edyta Herbuś [zdjęcia]

Akcja społecznościowa sadzenia lasu spotkała się z dużym odzewem. Nowy, 3-hektarowy drzewostan powstał w Nadleśnictwie Runowo, a konkretnie w Leśnictwie Drzewianowo koło Mroczy. Pomagali leśnicy, harcerze, strażacy, dzieci i młodzież, wolontariusze, uczniowie Technikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi oraz Edyta Herbuś - tancerka i aktorka, która Runowo Krajeńskie odwiedza kilka razy w roku.

- Uwielbiam tu przyjeżdżać, choćby z drugiego końca świata. Po to, by czerpać z mądrości ludzi, którzy żyjąc tak blisko przyrody, wiedzą o niej najwięcej. I działać wspólnie dla lasu. I będę to robić dalej, bo jest taka potrzeba. Tak możemy dbać o nasz zielony dom – mówi celebrytka.