21 czerwca rusza XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich „Lubelskie 2024”. Ponad 4 tysiące uczestników!

Do tej pory Lubelszczyzna trzykrotnie gościła uczestników olimpiady młodzieży, ale wyłącznie w sportach halowych – w 1999, 2005 i 2020 roku. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbędzie się w województwie lubelskim dopiero po raz pierwszy.

– Bardzo się cieszę, że to nasze województwo zostało wybrane na gospodarza letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2024 roku. To jedno z najbardziej znanych i cenionych w Polsce sportowych przedsięwzięć, które wielu zawodniczkom i zawodnikom otwiera drzwi do startów na arenie międzynarodowej. Uznaliśmy, że skoro w czasie pandemii COVID-19 udało nam się organizować olimpiadę młodzieżową w sportach halowych, to zaproponujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, by w 2024 roku w naszym województwie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich. Samorząd Województwa Lubelskiego z dumą wspiera sport – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.