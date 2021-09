22-latek jeździł po ulicy pomimo znaku zakazu. Teraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności

W niedzielę, 5 września policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przy ul. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy zauważyli kierowcę, który prowadził samochód w miejscu, w którym obowiązywał zakaz ruchu. Natychmiast zatrzymali kierowcę bmw, którym okazał się być 22-letni mężczyzna.

Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnej bazie okazało się, że poruszał się on samochodem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. Za popełnione przestępstwo, za które odpowie przed sądem, grozi do do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast za niestosowanie się do znaku "zakaz ruchu" został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych i 5 punktami karnymi.