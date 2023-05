23 grosze brutto to najniższa emerytura w regionie. ZUS podsumował ranking emerytur w kujawsko-pomorskim

Od lat pojawiają się pomysły, w jaki sposób ograniczyć ich liczbę. W kwietniu 2022 roku do Rady Dialogu Społecznego trafił dokument przesłany przez resort rodziny i polityki społecznej, w którym zapisano, że minimalny staż ubezpieczeniowy uprawniający do comiesięcznej wypłaty świadczenia ma wynieść pięć lat.

O co najmniej pięcioletnim okresie zatrudnienia wspominała także prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- W większości państw to jest 10-15 lat, może być 5 lat, które w ogóle otwiera prawo do emerytury przy wieku emerytalnym. Może być jakiś kapitał, który daje tę emeryturę na jakimś poziomie. Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady, by te groszowe emerytury nie były wypłacane co miesiąc, tylko np. raz na rok, bo i tak zachowane jest prawo do opieki zdrowotnej czy do innych świadczeń - powiedziała prof. Gertruda Uścińska.