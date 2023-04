Od 26 kwietnia ważne zmiany w umowach o pracę i wypowiedzeniach. Oto co zyskają pracownicy

Okres próbny umowy o pracę. Oto co się zmieni

W przypadku umów na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego. Tak więc okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc, jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umowę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Z kolei dla umowy na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 miesiące.

W obu powyższych przypadkach omawiany termin będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem świadczonej pracy. Jeśli pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na czas określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Oto co się zmieni

- Z powyższego wynika, że jeśli pracodawca poda nieprawdziwą przyczynę zwolnienia lub nie poda jej wcale, to pracownik będzie mógł przed sądem pracy żądać przywrócenia do pracy. To duża zmiana, bo dotychczas w takiej sytuacji pracownik mógł wnioskować jedynie o odszkodowanie - mówi ekspert OIP.

Zawarcie umowy o pracę. Oto co się zmieni

Przerwy w pracy. Oto co się zmieni

Zmiany przewidują też dwie dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy. **Pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy oraz do trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 16 godzin.

- Chodzi tutaj o czas pracy wynikający z normalnego rozkładu czasu pracy, jak i z nadgodzin. W tym zakresie warto zaktualizować postanowienia Regulaminu pracy lub Układu zbiorowego pracy – mówi Anna Janicka, radca prawny polskiego ClickMeeting.

**