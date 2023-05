250 cyklistów na trasie rowerowego rajdu Bike Krajna 2023 przez Wielkopolskę oraz Kujawy i Pomorze. Zobacz zdjęcia

Bike Krajna to jeden z największych rajdów rowerowych w regionie. Kolejna edycja skupiła 250 rowerzystów z dwóch województw: Wielkopolski oraz Kujaw i Pomorza . Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania jedną z siedmiu wybranych tras na odcinku 50, 70 lub 100 kilometrów, z których dwie przebiegały przez powiat sępoleński. Miejscem startu były cztery miasta: Sępólno Krajeńskie, Złotów, Piła i Miasteczko Krajeńskie.

Bike Krajna – Sępólno Krajeńskie

Z Sępólna Krajeńskiego, Więcborka, Kamienia Krajeńskiego i Sośna wyruszyło 86 cyklistów, kierując się na Łobżenicę. Tam spotkali się wszyscy uczestnicy rajdu. Spośród startujących z Sępólna 70 kilometrową pokonało 67 uczestników, a 100-kilometrową– 19 śmiałków. Na mecie każdy otrzymał pamiątkowe medale i koszulki.

Rowerowy Rajd Bike Krajna to nie żadne wyścigi. To właściwie całodniowa wyprawa rowerowa i dobra zabawa. Impreza powstała z myślą o promocji walorów krajoznawczych Krajny i turystyki rowerowej w regionie. To także integracja lokalnej społeczności powiatów sępoleńskiego, złotowskiego, a wyjątkowo w tym roku, także i pilskiego. Organizatorami rajdu były lokalne grupy działania: Krajna Złotowska, Nasza Krajna i Krajna nad Notecią.