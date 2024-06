Alert pogodowy w Kujawsko-Pomorskiem. Burze z gradem, ulewny deszcz i silny wiatr w weekend

28 czerwca 2024 r. w Kujawsko-Pomorskiem prognozowane są burze z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i lokalnie z gradem. - Należy unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć dobytek - zalecają meteorolodzy.

- Do Polski nadal napływa gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe, cechujące się dużą niestabilnością - wyjaśnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Sprzyjać to będzie rozwojowi gwałtownych burz. Słaby przepływ powietrza skutkować będzie powolnym przemieszczaniem się burz, a co za tym idzie kumulacją opadów w jednym miejscu.

Sumy opadów w czasie burz mogą dochodzić do 40 mm, punktowo do 50 mm, porywy wiatru do około 80 km/h, a lokalnie (w Kujawsko-Pomorskiem) w czasie burz porywy wiatru osiągną do 90-100 km/h.