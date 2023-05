29-letni bydgoszczanin aresztowany za znęcanie się nad rocznym dzieckiem. Chłopiec miał złamaną rękę

Liczący rok chłopiec trafił do szpitala ze złamaną ręką. Medycy początkowo nie stwierdzili, by maluch był ofiarą przemocy domowej. Nie miał innych śladów obrażeń, czy zaniedbania. Jak informuje prokuratura, dopiero babcia chłopca poinformowała odpowiednie służby, że podejrzewa, iż w domu mogło dochodzić do stosowania przemocy. Kluczowe tu stały rozbieżności między tym, co mówiła córka kobiety, a tym, jak tłumaczył się jej partner.