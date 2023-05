3 maja zwiedzimy zakątki Cytadeli w Grudziądzu i Fortu Wielka Księża Góra. Będzie też kwesta na ratowanie grobu harcerza

Ponadto wolontariusze grudziądzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami będą prowadzili kwestę na rzecz ratowania pomnika harcerza śp. Konarda Ładosia zmarłego w 1929 roku. Grób ten znajduje się na Cmentarzu Garnizonowym . Zbiórka datków będzie prowadzona w godz. 11-15 właśnie przed Cytadelą i będzie to druga jej edycja. Na renowację pomnika potrzeba ok. 40 tys. zł. Prace będą etapowane w zależności od pozyskanych na ten cel pieniędzy.

Przy bramie Cytadeli będą czekali przewodnicy PTTK, oprowadzający po zabudowaniach i korytarzach Cytadeli. Akcja trwać będzie od g. 11 do 15. Na terenie Cytadeli będzie trwał piknik z pokazami sprzętu wojskowego i uzbrojenia, grup rekonstrukcji historycznej. A do tego występy artystyczne.

Pod Cytadelą będzie trwała kwesta na rzecz ratowania grobu harcerza Konrada Ładosia, który zmarł w 1929 roku. Grób znajduje się na Cmentarzu Garnizonowym Nadesłane/Rafał Heidek

Do Cytadeli będzie można dojechać specjalnie uruchomioną linią autobusową. Pojazdy oznaczone literą „C” będą startowały z al. 23 Stycznia od g. 10.45 do 14.45 co pół godziny. A powrotne z 18 Pułku Ułanów Pomorskich od g. 10.59 do 15.39, również co 30 minut. Przejazdy są bezpłatne.