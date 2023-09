3. runda Tauron Speedway Euro Championship w Bydgoszczy. Polsko-duńskie starcie w finale [zdjęcia]

Na Sportową 2 jako lider klasyfikacji przyjechał Mikkel Michelsen (29 pkt), a w grupie pościgowej byli Leon Madsen (20), Andrzej Lebiediew (19), Kacper Woryna (19) i Patryk Dudek (18). Na szóstym miejscu plasował się Janusz Kołodziej (17), który z powodu kontuzji opuścił pierwsze zawody cyklu, ale w drugich zaprezentował się tak dobrze (17 z 18 możliwych do zdobycia punktów), że doskoczył do czołówki i wciąż miał szansę na medal.

To była trzecia, przedostatnia runda tegorocznego cyklu indywidualnych mistrzostw Europy. Przed przyjazdem do Bydgoszczy zawodnicy rywalizowali w Częstochowie i Guestrow.

Przegrana nie przeszkodziła jednak w niczym Polakowi - jako pierwszy awansował bezpośrednio do finału zawodów. Zaraz po nim do ostatniego biegu wjechał Mikkelsen.

W "dogrywce" zmierzyli się Madsen, Kubera, Huckenbecka i Lindbaeck, i w takiej kolejności dojechali do mety. Pierwsza dwójka uzupełniła stawkę finału.

Ostatni wyścig to polsko-duńska bitwa. I tym razem to goście byli skuteczniejsi - już w pierwszym łuku Madsen i Mikkelsen byli z przodu, a zamknięty Kołodziej do mety dojechał ostatni. Na najwyższy stopień podium wjechał Madsen, który już po raz trzeci z rzędu triumfuje w zawodach SEC w Bydgoszczy!

- Świetnie jest tu wrócił i znów wygrać w Bydgoszczy. Nie było łatwo dopasować się do nawierzchni, ale ostatecznie wyszło świetnie - komentował na gorąco Duńczyk.