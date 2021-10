300 uczennic na niezwykłej lekcji wychowania fizycznego z wielkimi mistrzyniami sportu w Myslenicach

Projekt „Mistrzynie w Szkołach” skierowany jest do uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. Właśnie wśród tej grupy wiekowej wśród dziewcząt notuje się na największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego.

– Wspólnie z dziewczynami mówimy: jestem sobą, jestem Bella, jestem wyjątkowa, jestem wartościowa, jestem niepowtarzalna i poprzez sport, poprzez aktywność fizyczną, buduję swoją pewność siebie – dodaje Jędrzejczak.

Na zaproszenie Otylii Jędrzejczak do Myślenic przyjechały cztery inne wybitne mistrzynie sportu – jedna z najpopularniejszych polskich lekkoatletek Ewa Swoboda, mistrzyni Europy w koszykówce kobiet Patrycję Czepiec-Golańska, mistrzyni świata w kolarstwie górskim Anna Szafraniec-Rutkiewicz oraz wicemistrzyni świata w rzucie młotem Joanna Fiodorow.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że Otylia przyjęła zaproszenie od burmistrza Myślenic i przyjechała ze swoim projektem. To jest świetna akcja, która zachęca młode dziewczyny do aktywności fizycznej, a wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe. A w trakcie tych zajęć nie sposób nie ćwiczyć, bo jest to świetna energia sportowa – mówi Anna Szafraniec-Rutkiewicz.