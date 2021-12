30-latka z Mroczy ukradła skarbonkę z datkami na cel charytatywny. To nie pierwsza taka kradzież

Skarbonka ustawiona była w jednym ze sklepów w Mroczy. Datki do niej wrzucone przeznaczone miały zostać na charytatywny cel. Skarbonka jednak zniknęła ze sklepu w przededniu świąt wraz z pieniędzmi. Wszczęto alarm.

-Personalia złodziejki szybko zostały ustalone. Już po kilku minutach mundurowi zapukali do drzwi podejrzanej. Zaskoczona wizytą mundurowych 30-latka została zatrzymana, a skradziona przez nią skarbonka z pieniędzmi w kwocie prawie 300 złotych, w stanie nienaruszonym, została odzyskana – informuje podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP w Nakle.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Jeszcze tego samego dnia mieszkanka Mroczy usłyszała zarzut kradzieży, za którą odpowie przed sądem.

Nie była to pierwsza taka kradzież w powiecie nakielskim. Wiosną br. dwukrotnie skradziono pieniądze zbierane na leczenie Celinki Andrzejewskiej z Szubina. Do pierwszej kradzieży doszło w przedszkolu w Kcyni, gdzie wystawiona była puszka. Do drugiej w sklepie wiejskim pod Nakłem. W obu tych przypadkach policji także udało się zatrzymać sprawców.