31 stycznia 2022 r. wracają pociągi osobowe na trasę Toruń - Sierpc przez Lipno. Przez pierwszy miesiąc będziemy jeździć za złotówkę!

W wyniku decyzji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od poniedziałku, 31 stycznia 2022 r., zostanie wznowiony ruch pociągów osobowych na odcinku linii kolejowej 27 Toruń - Sierpc. Będą to szynobusy spółki Arriva, obsługującej linie niezelektryfikowane w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 31 stycznia 2022 r. w dni robocze z Lipna w kierunku Torunia będziemy mogli pojechać pociągiem o godz. 6.28, 11.20 i 17.54, zaś w kierunku Sierpca o godz. 9.49, 16.30 i 20.41. W soboty nie będzie ostatniego kursu do Sierpca, a w niedziele - pierwszego kursu do Torunia.

Pociągi z Torunia do Sierpca to bardzo oczekiwana zmiana w rozkładzie

Cieszy fakt, że na stacjach Lipno i Skępe oraz na przystankach Koziołek, Czermno, Karnkowo i Konotopie znów będą się zatrzymywać pociągi, umożliwiające dojazd do Torunia lub Sierpca.- Pociągi do Sierpca to najważniejsza oczekiwana społecznie zmiana w nowym rozkładzie jazdy. Cieszę się, że obecna sytuacja pozwala na reaktywację tej linii - mówił na niedawnej konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki. Zapowiedział też inwestycje na tej linii i zwiększenie liczby połączeń.