34-letni kierowca bmw z Górzna miał promil alkoholu w organizmie

W piątek, 4 lutego kilka minut przed g. 22 dzielnicowi z Górzna przy ul. Chopina w tym mieście zatrzymali do kontroli drogowej bmw, którego kierowca wyglądał jakby był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Policjanci zbadali 34-letniego mężczyznę i jak się okazało, rzeczywiście miał ponad promil alkoholu w organizmie.

To jednak nie był koniec przewinień mężczyzny, bo po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy danych kierowcy w policyjnym systemie, wyszło na jaw, że 34-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca gminy Górzno i przetransportowali do miejscowego posterunku. Po niezbędnych czynnościach mężczyzna wrócił do domu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie bez uprawnień 34-letni mężczyzna może zostać ukarany wysoką grzywną.