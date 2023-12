35-latka z Włocławka największą dłużniczką w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nowe dane

35-latka z Włocławka musi oddać ponad 4,5 mln zł. Jest niechlubną rekordzistką i swoistą zwyciężczynią rankingu dłużników Krajowego Rejestru Długów.

Pod koniec 2022 roku pisaliśmy o największych dłużnikach województwa kujawsko-pomorskiego. Niechlubny ranking zwyciężyła wtedy 34-latka z Włocławka, która nie płaciła m.in. mandatów za jazdę na gapę miejskimi autobusami i tramwajami. Próbowała też inwestować, ale ten ruch jeszcze ją pogrążył. Minął rok i uaktualniliśmy dane. - Rekordzistką jest ta sama dłużniczka, co poprzednio, która zalega wobec ZTM i funduszu sekurytyzacyjnego na ponad 4,5 mln zł. Tyle że dziś ma już 35 lat – informuje Agnieszka Smużewska, reprezentująca Krajowy Rejestr Długów.

Dłużnicy rekordziści z Kujaw i Pomorza

Wspomniana 35-latka ma do spłaty dokładnie 4 549 198,06 zł i nie wygląda na to, żeby uregulowała należności. Nie ona jedna znalazła się w finansowych tarapatach. W regionie mieszka ponad 136 tysięcy dłużników, których nazwiska pojawiły się w bazach KRD. Razem zalegają niemal 2,8 mld zł. Największą grupę stanowią jednak nieco starsze osoby od rekordzistki, mają od 36 do 45 lat.

Według KRD w naszym regionie takich jest ponad 36,4 tys. osób. Mają łącznie do zapłaty blisko 822 mln zł, natomiast średnie zadłużenie „członka” tej grupy wiekowej wynosi ponad 22,5 tys. zł. Dłużnik-rekordzista regionalny wśród mężczyzn właśnie do tej kategorii wiekowej należy, a mieszka w powiecie nakielskim. Jest winien ponad 3,2 mln zł. W przeliczeniu wysokości długu na osobę, najbardziej pod kreską znaleźli się zaś ci w wieku od 46 do 55 lat. Ich łączne zadłużenie przekroczyło 877 mln zł, a przeciętny dług to powyżej 29 tys. zł.

Panowie mają większy problem ze spłatą. Na naszym terenie jest ich ponad 85 tys., a łącznie są winni powyżej 2 mld zł. Kobiet, które widnieją w statystykach KRD, jest ponad 51 tys., ich dług to razem 717 tys. zł.

Kto może trafił do rejestru dłużników

Na czarną listę można trafić przede wszystkim za brak płatności za towary czy usługi. To przykładowo za nieopłacone rachunki za telefon, internet, czynsz, prąd, kablówkę. Gapowicze z autobusów i tramwajów i dłużnicy alimentacyjni też mogą bać się tego, że ich nazwiska zostaną wpisane do baz. Firma czy inny podmiot, który nie może ściągnąć należności z dłużnika, może wpisać go do rejestru KRD. To jednak nie działa tak, że za kilkanaście zł zwłoki staniemy się dłużnikami. W przypadku wpisu na listę dłużników ma znaczenie wysokość minimalnego zadłużenia. Dla konsumenta wynosi ono minimum 200 zł, a dla innego przedsiębiorcy 500 zł. Przedsiębiorcy, których zmorą są dłużnicy, przeważnie są raczej liberalni. Wybrane firmy zgłaszają zalegającego dopiero, gdy np. dług kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu tys. zł.

