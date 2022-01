370 gramów narkotyków w Świeciu. Policjanci zauważyli je w przeszklonej szafce kuchennej

18 stycznia policjanci wydziału prewencji komendy w Świeciu pojechali do jednego z mieszkań na terenie Świecia. Udali się po 24-latka, który ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa.

- W mieszkaniu mężczyzny, wyraźnie zaskoczonego wizytą policjantów, funkcjonariusze zauważyli narkotyki w przeszklonej szafce kuchennej. Kolejne porcje ukryte były w piekarniku i zamrażarce. Policjanci zabezpieczyli blisko 370 gramów marihuany i amfetaminy – informuje KPP Świecie.

24-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków oduczających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z nakazem sądu, policjanci doprowadzili 24-latka do zakładu karnego.