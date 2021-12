37-letni Witold Budnicki z Koronowa walczy o życie. Trwa zbiórka na jego leczenie

Choroba nieubłaganie postępuje

To podstępna choroba prowadząca zwykle do śmierci. Nie ma na nią lekarstwa. Krok po kroku atakuje wszystkie układy ciała. Prowadzi do porażenia, a w konsekwencji do zaniku mięśni i niedowładu. Przestają funkcjonować nie tylko mięśnie odpowiedzialne za ruch, ale także za połykanie, mówienie i oddychanie. Chory stopniowo traci sprawność i samodzielność. Przestaje ruszać nogami, rękami, jeść, mówić, chodzić...