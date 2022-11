4. liga kujawsko-pomorska - wyniki 14. kolejki, sezon 2022/23 [5 listopada]

Sobota - 5 listopada 2022

Wda Świecie - Chełminianka Chełmno

Informuje Michał Partyka

GOOOL 15 - Oskar Januszewski 1:0. Strzał do pustej bramki po dograniu Łukasza Wenerskiego

12 - Chruścicki strzela i ponownie bramkarz gości górą

11 - strzały Majki, Januszewskiego świetnie broni golkiper Chełminianki

7 - mocny strzał Wenerskiego i ponownie słupek ratuje gości

6 - Łukasz Chruścicki z rzutu karnego trafia w słupek!. To druga rzędu niewykorzystana "jedenastka" przez Chruścickiego. W 13. kolejce nie trafił w meczu z Pogonią. To był 54 karny podyktowany w tym sezonie. 17, który nie został wykorzystany!

5 - rzut karny dla Wdy, faulowany przez bramkarza gości Chruścicki

2 - pierwsza akcja Wdy, Łukasz Wenerski uderza z 15 metrów nad poprzeczką

1 - od środka Jakub Nowak z Chełminianki

Minuta ciszy w związku ze śmiercią Andrzeja Magowskiego (o 13.30 w Bydgoszczy odbędzie się pogrzeb).

Serie: 4 wygrane Wdy z rzędu. 5 porażek z rzędu Chełminianki

WDA: Materna - Słaby, Widz, Safian, Kubiak, Majka, Januszewski, Adamczyk, Wenerski, Frankiewicz, Chruścicki.

CHEŁMINIANKA: Kurkowski - Choromański, Majorek, M. Węgierek, Witkowski, Linkowski, Bocian, Nowak, Andrzejewski, K. Węgierek, Szymański

11:00 - Dariusz Ignatowski (Weiner, Czapiewski)