4 Nations Cup w Gdańsku: Zwycięstwo Polaków z Japonią

4 Nations Cup to dla polskich graczy element przygotowań do styczniowego turnieju EHF Euro 2022 oraz jednym z najważniejszych elementów na drodze do mistrzostw świata, które w 2023 roku odbędą się w Polsce i Szwecji. Dla gdańskiej ERGO ARENY to też sprawdzian przed mistrzostwami świata, bo w tym obiekcie odbędą się dwa ćwierćfinały oraz półfinał, czyli najważniejsze mecze turnieju rozgrywane w Polsce.

Trener Patryk Rombel traktuje ten turniej szkoleniowo, więc nic dziwnego, że w składzie, który rozpoczął mecz z Japonią było tylko dwóch graczy rozpoczynających dzień wcześniej starcie z Tunezją. – Każdy zawodnik dostaje szansę, by się pokazać i każdy walczy o miejsce w składzie na mistrzostwa Europy – mówił Rombel.

Już na samym początku spotkania kibice mieli powody do braw, bo swoją trzysetną bramkę w reprezentacji Polski zdobył Daszek, który dzień wcześniej był poza meczową kadrą. Daszek w pierwszych minutach był zdecydowanie najjaśniejszą postacią wśród biało-czerwonych, bo gdy w 12. minucie na tablicy wyników było 6:7 to zawodnik Wisły Płock miał już na swoim koncie cztery gole.