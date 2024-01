40 nowych policjantów w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy zdjęcia ze ślubowania

W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło czterdziestu nowych funkcjonariuszy. Każdy z nich w czwartek (04.01.2024) złożył ślubowanie, które odebrał nadinsp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

- Pozwólcie Państwo, że pierwsze słowa skieruję to tych, którzy przed chwilą wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Słowa, które padają z ust policjanta raz i będą towarzyszyły Mu przez całą służbę, przez kolejne lata. Słowa, które zawierają całe motto służenia innym ludziom, które niosą przesłanie naszego celu i naszej misji. Bycie policjantem w pierwszej kolejności rodzi odpowiedzialność i zobowiązanie, a dopiero później uprawnienia, które posiadamy. Gratuluję Wam, że wybraliście tę drogę. Jestem przekonany, że przed Wami piękny czas, niebywale trudny, ale satysfakcjonujący. Przed Wami wiele nauki, wiele nowych doświadczeń, przed wami w zasadzie wszystko. Tak na dobrą sprawę, co z tym zrobicie, w dużej mierze będzie zależało od Was samych. Służyć i pomagać innym to motto, które musi Wam przyświecać - powiedział do nowych funkcjonariuszy składających ślubowanie nadinsp. Piotr Leciejewski.