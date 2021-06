40 ton tygodniowo, by mieć medal w Tokio. Robert Urbanek przygotowuje się do igrzysk

Urbanek ma tak zaplanowane treningi, by pod koniec lipca być w najwyższej dyspozycji. – Na początku czerwca będę jeszcze dwa razy startował, później wybieram się na krótki obóz przygotowawczy w Estonii, gdzie też raz wystartuję. 20 czerwca będę walczyć w Memoriale Kusocińskiego, a później w mistrzostwach Polski. To będą ostatnie szlify tej pierwszej formy, a ta właściwa forma ma nadejść pod koniec lipca w Tokio – dodaje. Ostatnie treningi przed igrzyskami zamierza spędzić w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, a ostatnim startem przed igrzyskami będzie Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej z Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie.

Polak nie może jeszcze przygotowywać się do igrzysk ze spokojną głową, bo przez splot nieszczęśliwych okoliczności wciąż jeszcze nie osiągnął minimum gwarantującego udział w igrzyskach.

– Dwa lata temu zabrakło mi kilkunastu centymetrów, a z kolei w zeszłym roku, który był dla mnie dobry, nie można było go uzyskiwać. Teraz muszę się sprężyć i do końca czerwca je zrobić, choć jestem nadal wysoko w rankingu olimpijskim, więc ta presja nie jest tak duża. Na pewno jednak jestem przygotowany, by to minimum osiągnąć. Muszę tylko na spokojnie do tego podejść i przezwyciężyć niemoc pierwszych startów, gdy schodzi się z ciężkiej pracy i są zaburzenia w czuciu i technice – mówi.