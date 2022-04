400 dzieci ćwiczyło z Moniką Pyrek. To rekordowa odsłona „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF"

– Jestem bardzo dumna, że w naszej akcji chcą brać udział tak liczne tłumy uczniów, bo to pokazuje, iż jest ona bardzo potrzebna. Patrząc na ich uśmiechnięte twarze jestem przekonana, że u wielu z nich udało nam się zaszczepić aktywność fizyczną. Staramy się pokazywać im, że sport to wspaniała zabawa i radość – mówi Monika Pyrek.

– Co było najfajniejsze? Wioślarstwo i kolarstwo, bo super bawiłam się na tych wyścigach. Chciałabym mieć taki WF częściej – dodała Amelia, uczennica klasy czwartej. Fundacja Moniki Pyrek zaprosiła również uczniów do organizacji samej lekcji – pięcioro z nich wcieliło się w role instruktorów.

Tegoroczna edycja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to już szósty cykl spotkań organizowanych w szkołach podstawowych przez Fundację Moniki Pyrek. Akcja jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości”