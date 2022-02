400 plus na dziecko. Wiemy od kiedy i kto dostanie pieniądze z tego świadczenia

400 plus na dziecko czy tzw. żłobkowe wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Mówiąc wprost na żłobkowe załapią się te maluchy, które nie obejmie rodzinny kapitał opiekuńczy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że w 2022 roku z dofinansowania skorzysta ok. 110 tys. dzieci. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 520 mln zł.

400 plus na żłobek. Kto dostanie pieniądze?

Wsparcie będzie się należeć na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Z dofinansowania można skorzystać również na kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okres uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za który nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed ukończeniem 12. miesiąca życia dziecka czy do klubu dziecięcego po ukończeniu 36. miesiąca życia.).