41-latek najechał swoim bmw na tył opla corsy. Miał ponad promil alkoholu w organizmie!

W sobotę, 9 października ok. g. 12 przy ul. 18 Stycznia w Brodnicy kierujący samochodem bmw nie dostosował prędkości do warunków drogowych i najechał na tył corsy, której kierująca zatrzymała się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Jak się okazało, 41-letni kierowca bmw miał ponad promil alkoholu w organizmie! Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu w Brodnicy. Policjanci zatrzymali mu także uprawnienia do kierowania pojazdami.

- Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej

- przekazała asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy.

Na miejscu obecny był Zespół Ratownictwa Medycznego, ale uczestniczące w zdarzeniu osoby odmówiły zabrania do szpitala.