44 mln zł rządowego wsparcia na uruchomienie w Kujawsko-Pomorskiem 450 linii autobusowych

O wynikach naboru w ramach rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2022 rok poinformował w środę na konferencji prasowej wojewoda. Ponieważ kwota rządowego wsparcia na województwo kujawsko-pomorskie wynosi w tym roku 52 mln zł, pozostaje jeszcze 8 mln zł do rozdysponowania.

- Bardzo się cieszę, że to już trzecia edycja tego konkursu i zyskał on zaufanie i aprobatę samorządów. Można powiedzieć, że jest to program, który przywrócił przewozy regionalne w województwie kujawsko-pomorskim w dobie pandemii. Będzie to 450 linii, które będą realizowane przez samorządy. Będą one służyć mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego i przede wszystkim pomogą w tym trudnym czasie przewoźnikom, właścicielom firm, które zajmują się przewozem osób. Jest to ważne i jedyne wsparcie, na które w tej chwili mogą liczyć – podkreślił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Nie wykluczył, że jeżeli będzie zainteresowanie ze strony samorządów, zostanie zorganizowany dodatkowy konkurs, aby tę pulę w sposób pełny dla naszych mieszkańców wykorzystać.