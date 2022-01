Kujawsko-Pomorskie. Na piratach drogowych nawet surowe mandaty nie robią już wrażenia

Do 24 stycznia tego roku na kujawsko-pomorskich drogach wydarzyło się 46 wypadków, a to aż o 12 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Mniej za to o dwie osoby mamy zabitych – to 4 ofiary. Rany odniosło 48 osób, co oznacza o 13 więcej niż w ubiegłym roku. Zmniejszyła się liczba kolizji – z 1496 do 1348.

- Wszystko wraca do normy, tej złej. Dlaczego mamy więcej wypadków i więcej rannych? Może wpłynęły na to bardzo zmienne, trudne warunki pogodowe. Ale na pewno znów mamy problem ze zdecydowanie za szybką jazdą, z wyprzedzaniem na podwójnej ciągłej linii, przed przejściami dla pieszych i bezpośrednio na nich. Jakby na ludziach nie robiły już wrażenia znacznie surowsze mandaty – stwierdza gorzko komisarz Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.