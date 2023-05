5. Okonińska Pętla - miłośnicy biegania zjadą do Okonin Nadjeziornych. Przejeżdżajcie! Zdjęcia

Do malowniczo położonych Okonin Nadjeziornych warto przyjeżdżać zawsze. Teraz jednak nadarzy się wyjątkowa okazja - po raz piąty miłośnicy biegów wystartują w Okonińskiej Pętli. To - w sobotę (13.05.2023). Jednak organizatorzy zadbali o to, by impreza nie ograniczyła się jedynie do startów i zadbali o atrakcyjny program. I zapraszają już w piątek!

To już w piątek, od godz. 18:00, w Ośrodku Wczasowym LEŚNA OAZA, konferencją biegową rozpocznie się tegoroczna 5. Pętla Okonińska. Organizatorzy zaprosili psychodietetyczkę, która podzieli się swoją wiedzą o przepisach na dania dla sportowców. Iwa Małgorzata Skorupa będzie mówić m.in. o zdrowych nawykach, odżywianiu, pracy mentalnej, relaksacji, pracy z oddechem, ale też o tym, jak ważne są zdrowe jelita dla odpowiedniego funkcjonowania całego organizmu czy ja radzić sobie z emocjami i stresem. Będzie również okazja porozmawiać z fizjoterapeutami z Centrum Medycznego Marimed w Powałkowicach. Będą pokazywać prawidłowe techniki rollowania, tłumaczyć i, jeśli potrzeba będzie pokazywać, na czym polega kinezjotaping i w czym może pomóc. Odpowiedzą też na pytania. Gościem będzie też mistrz Polski w maratonie, a zarazem czwarty zawodnik świata w tegorocznym Wings for Life World Run, Błażej Brzeziński z Bydgoszczy, który odpowie na pytania uczestników podczas panelu dyskusyjnego. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.