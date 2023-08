Koszt wychowania dziecka do 18 lat w 2022 roku wyniósł w Polsce 265 tys. złotych, zaś dwójki dzieci 439 tys. złotych. W wysiłku wychowania dzieci rodziców wspiera państwo oferując różne programy. Dopłaty rosną proporcjonalnie do liczby posiadanych pociech. Przyglądamy się zasiłkom na dzieci w Polsce i też w innych krajach Europy, gdzie jest największy socjal? Zapraszamy do galerii.

300 plus

300+ to pieniądze na wyprawkę szkolną, znane też jako Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od 1 lipca można składać wnioski o "300 plus” do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ubiegłego roku szkolnego przyznaje i wypłaca pieniądze z tego programu. Przy okazji przypominamy, że od 1 lipca można składać wnioski o 300 plus!

500 plus. Będzie 800 plus

Rodzice mogą też otrzymać świadczenie wychowawcze - 500+. To comiesięczne wsparcie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. W ciągu roku uzbiera się całkiem spora kwota, bo aż 6000 zł. Dokumenty można składać elektronicznie korzystając z PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu [email protected].

Od 2024 roku świadczenie 500 plus zostanie podwyższone i wyniesie 800 zł miesięcznie na każde dziecko.

400 plus

400 plus na dziecko to dodatkowe świadczenie uzupełniające. Przysługuje dzieciom, które nie spełniają warunków, aby uzyskać 12 tysięcy złotych w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dofinansowanie żłobka, bo na to są przeznaczone pieniądze w ramach 400 plus na dziecko, jest możliwe od 1 kwietnia 2022 roku.

Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS i bankowości elektronicznej.

12 000 zł na dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończy 35. miesiąca życia - w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Wypłacane jest w kwocie 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata.

"Rodzinny kapitał opiekuńczy" obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Obsługą przyjmowania wniosków, przyznawania i wypłaty świadczeń, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka.

Becikowe

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia lub adoptowania dziecka. To 1000 zł na dziecko. Otrzymują ją rodziny, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od momentu urodzenia dziecka. Wniosek o becikowe składa się w urzędzie zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych w danej gminie, np. w wydziale spraw społecznych w urzędzie gminy (miasta) albo miejscowym ośrodku pomocy społecznej.

Ulga na dziecko

Przysługuje każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają od 1 lipca 2022 roku 16 061,28 zł.

To 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł - na trzecie, 2700,00 zł - na czwarte i każde kolejne. Przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem - limit stanowi kwota 112 000 zł. Tę ulgę rozlicza się w rocznym PIT.

