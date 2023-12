57 specjalistycznych łodzi asekuracyjno-ratowniczych trafiło do klubów kajakowych w całej Polsce

W 2023 roku w Polsce, tylko w letnich miesiącach, czyli czerwcu, lipcu i sierpniu, śmierć w akwenach poniosło ponad dwieście osób. Choć to statystyki bardzo niepokojące, to jednak lepsze od tych z lat poprzednich.

– W Polsce mamy około czternastu tysięcy rzek oraz około dziewięciu tysięcy jezior o powierzchni przekraczającej jeden hektar, każdego roku średnio niespełna pięć milionów Polaków wsiada rekreacyjnie do kajaka, a do tego około pięciu tysięcy osób zrzeszonych jest w klubach kajakowych. Celem naszego programu było zapewnienie bezpieczeństwa osobom trenującym kajakarstwo oraz tym, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na wodzie, zwłaszcza dzieciom – mówi Grzegorz Kotowicz, dwukrotny medalista olimpijski w kajakarstwie, a dziś prezes Polskiego Związku Kajakowego.

W ramach akcji „Bezpieczna Woda” do klubów współpracujących z Polską Fundacją Rozwoju Kajakarstwa oraz Polskim Związkiem Kajakowym trafiło 57 łodzi asekuracyjno-ratunkowych. – Do tego w okresie wakacyjnym zatrudniliśmy animatorów wodnych, którzy monitorowali jeziora i rzeki, by, w razie potrzeby, nieść pomoc, a także informowali i edukowali wypoczywających nad wodą Polaków o potencjalnych niebezpieczeństwach, takich jak silne prądy, głębokie obszary czy inne ryzykowne warunki. Do tego uczyli zasad bezpieczeństwa na wodzie – dodaje prezes Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa Jolanta Rzepka.

Projekt „Bezpieczna Woda” został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.