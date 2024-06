6. Grudziądzki Festiwal Rowerowy 2024: wyścig dla dorosłych i zabawa dla dzieci. Mamy zdjęcia

W 6. Grudziądzkim Festiwalu Rowerowym MTB udział wzięło ponad 280 uczestników. For Fun to tras a 23 kilometrów w której pojechało 166. zawodników, Hardcore to już 46. kilometrów a pojechało 94. zawodników a zabawie Polowanie na Fazziego 22. załogi.

Piotr Bilski