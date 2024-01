6 lutego w Toruniu odbędzie się ORLEN Copernicus Cup. Światowa czołówka lekkoatletyczna wystąpi w Arenie Toruń

Toruński mityng po raz kolejny znalazł się wśród siedmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodów World Athletics Indoor Tour Gold. – Bardzo się z tego cieszymy, bo przez te wszystkie lata włożyliśmy bardzo wiele pracy w to, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Z dumą możemy mówić, że zainteresowanie startem w ORLEN Copernicus Cup jest duże, więc kolejny raz mogę zapewnić, że kibice w Arenie Toruń obejrzą fantastyczne widowisko – zapewnia dyrektor ORLEN Copernicus Cup Toruń i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.

Sprzedaż biletów na ORLEN Copernicus Cup już się rozpoczęła, a wejściówki, dostępne w portalu ebilet.pl, są w naprawdę umiarkowanych cenach – najtańszy bilet ulgowy kosztuje 39 zł, a normalny 59. Z kolei bilet normalny na najlepsze miejsce, pierwszej kategorii, kosztuje 99 zł. Organizatorzy przygotowali także pakiety VIP dla najbardziej wymagających kibiców. W sprzedaży pozostały już ostatnie miejsca.

Zawodnicy, którzy wystartują w Toruniu, mogą wygrać atrakcyjne nagrody finansowe – budżet każdej konkurencji punktowanej w tym roku podczas całego cyklu– w przypadku kobiecych konkurencji w Toruniu będą to biegi na 400 i 1500 metrów oraz 60m przez płotki, a w przypadku męskich 60, 800 i 3000 metrów, skok o tyczce i trójskok – wynosi siedem tysięcy dolarów, z czego aż trzy tysiące trafią do zwycięzcy. Z kolei najlepsi w swoich konkurencjach w całym World Athletics Indoor Tour Gold otrzymają dziesięć tysięcy dolarów oraz tzw. dziką kartę pozwalającą na udział w halowych mistrzostwach świata, które odbędą się w dniach 1-3 marca w szkockim Glasgow. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę trzy najlepsze wyniki uzyskane na mityngach złotej rangi. Zawodnicy startujący w innych konkurencjach też mogą liczyć na nagrody finansowe, choć w niższej wysokości.