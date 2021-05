60-lat Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie. Londyński autobus witał mieszkańców miasta. Zobaczcie zdjęcia!

- To był czas nieustannych wyzwań, bo życie zmienia się diametralnie. Ciągle czegoś szukamy, robimy coś nowego. Teraz, w czasie pandemii, gdy świat stanął, mam wrażenie, że my zaczęliśmy pędzić, by nauczyć się jeszcze więcej i umieć funkcjonować w nowej rzeczywistości – podsumowuje Julita Maciaszek. - Jesteśmy tutaj chwilą, częścią kulturalnej układanki i trudno się odnieść do 60 lat, na przestrzeni których tylu wspaniałych ludzi wiele dobrego chciało zrobić dla mieszkańców. Trudno mówić o planach, bo nie wiemy, co przed nami. Tacy sami, jak przed pandemią nie będziemy, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Nigdy – podkreśla dyrektorka.