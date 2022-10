66-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się ze skodą. Utrudnienia na DK15 Justyna Tota

Jak przekazała nam policja, w miejscowości Małe Pułkowo w powiecie wąbrzeskim krótko przed godz. 14.30 na krajowej "15" zderzyły się dwa auta osobowe marki Fiat i Škoda. zdjęcie ilustracyjne

66-letni kierowca Fiat Seicento i jego pasażerka doznali obrażeń i zostali zabrani do szpitala po tym, jak senior z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Škodą. Zdarzenie to miało miejsce we wtorek (25.10.) o godz. 14.27 na DK15 w miejscowości Małe Pułkowo w powiecie wąbrzeskim. Uwaga kierowcy, na drodze ruch może odbywać się jeszcze wahadłowo.