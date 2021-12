75 mln zł z rządu na budowę obwodnicy Tucholi. To aż 60 proc. jej planowanych kosztów

O 75 mln zł dla tucholskiej obwodnicy poinformował na swoim FB minister Łukasz Schreiber.

Poniżej cytujemy post ministra.

"Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że rząd w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg będzie wspierał budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. To kolejne bardzo ważne wsparcie dla samorządów. Wraz m.in. z ministrem Michał Dworczyk byłem wielkim orędownikiem tego rozwiązania i dlatego cieszę się, że premier ogłosił jego wejście w życie.

Moja radość jest tym większa, że program obejmie gmina Tuchola. stolica Borów Tucholskich do dziś nie doczekała się obwodnicy. Wielokrotnie rozmawiałem o tej inwestycji z burmistrzem Tadeuszem Kowalskim oraz samorządowcami m.in. radnym powiatu Jerzy Kowalik. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to najważniejsza kwestia dla mieszkańców miasta. Brak obwodnicy daje się we znaki - korki, zanieczyszczone powietrze, niebezpieczeństwo związane z ruchem tranzytowym.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego funduszu rozwoju dróg problemy Tucholi i innych polskich miast nie mogą zostać rozwiązane. Premier zapowiedział, że rząd dołozy do obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 237 dokładnie 75,6 mln zł, to aż 60 proc, szacowanej inwestycji. To wielkie wsparcie, które może znacznie przyspieszyć budowę tej ważnej drogi. Teraz ruch po stronie samorządu województwa - do rozpoczęcia potrzeba woli Urzędu Marszałkowskiego, który zarządza drogami wojewódzkimi. Pokaźne wsparcie finansowe leży na stole."

Wkrótce więcej na ten temat