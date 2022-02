8 godzin dziennie to dla wielu za mało. "Do pracoholizmu jest tylko krok" Małgorzata Wąsacz

Psychologowie zaznaczają, że krótkotrwały okres wzmożonej aktywności zawodowej nie jest jeszcze niepokojącym zjawiskiem. Pixabay.com

Co piąty rodak pracuje więcej niż 8 godzin dziennie. Często przenosimy obowiązki zawodowe do swoich domów, a w wielu przypadkach dorabiamy w weekendy. A wszystko po to, by spłacić wysoki kredyt i zapewnić dzieciom lepsze warunki życia. Psychologowie alarmują: do pracoholizmu jest tylko krok.