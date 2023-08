800 plus 2024 - od kiedy i dla kogo? Takie mają być nowe zasady przyznawania pieniędzy na dzieci

Na wypłatę 800 plus od przyszłego roku pieniędzy nie zabraknie – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodała, że celem jest inwestycja w polskie rodziny.

"Odpowiedzialny rząd podejmuje decyzję o zmianie wysokości świadczenia wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zagwarantować pieniądze w budżecie państwa" – powiedziała w Studiu PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podkreśliła, że "na wypłatę 800 plus od stycznia 2024 r. pieniędzy nie zabraknie" i wypłaty będą realizowane terminowo. W sumie program 800 plus rocznie wyniesie około 70 mld zł. "W tych zakładkach budżetowych to nie jest koszt. To jest inwestycja w przyszłość" – dodała.

Czytaj więcej:Blisko 10 tys. zł co roku otrzyma każde dziecko w ramach 800 plus! Rząd podaje wyliczenia waloryzacji 500 plus