89-letnia piesza została potrącona w powiecie mogileńskim. Przechodziła w niedozwolonym miejscu

Na ulicy Braci Rólskich w Gębicach 89-letnia kobieta przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, wtargnęła bezpośrednio przed jadącego forda fiestę. Pojazdem kierował 69-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego. Piesza została przewieziona do szpitala. Miała podejrzenie złamania żeber i obu rąk

- Apelujemy do pieszych o rozważne przechodzenia przez jezdnię i korzystanie z elementów odblaskowych. Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi posiadać odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za jego brak grozi mandat karny. Jednak to nie kary powinny nas zachęcać do noszenia odblasków, a dbałość o własne bezpieczeństwo – zaznacza KPP w Mogilnie.