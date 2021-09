93 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przez koronawirusa przeszło na zdalne nauczanie

W poniedziałek, 13 września dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy Jacek Gniadkowski został poinformowany przez brodnicki sanepid, że jedna z nauczycielek z tej szkoły uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak przekazał nam dyrektor Jacek Gniadkowski kwarantanną objęci zostali uczniowie z czterech klas tej szkoły, z którymi nauczycielka miała kontakt, czyli łącznie 93 uczniów. Przeszli oni na zdalne nauczanie, które potrwa do poniedziałku, 20 września.

Jak dowiedzieliśmy się od Danuty Kowalkowskiej-Szramki, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy jest to drugi w ostatnim czasie przypadek rezygnacji ze stacjonarnego trybu nauczania w powiecie brodnickim. Wcześniej zarażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z uczniów szkoły podstawowej w Brodnicy. Wtedy na kwarantannę przeszli uczniowie chodzący do tej samej klasy co zarażone dziecko. Jak podkreśla Danuta Kowalkowska-Szramka, coraz więcej szkół na terenie Polski przechodzi na zdalne nauczanie. W naszym regionie ostatnio na zdalne nauczanie przeszły szkoły w Bydgoszczy i w Grudziądzu, o czym informowaliśmy pod tym linkiem. Jak dodaje szefowa brodnickiego sanepidu, tylko część uczniów jest zaszczepiona, a to właśnie zwiększenie liczby szczepień może wspomóc walkę z epidemią koronawirusa.