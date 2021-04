Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrovia Ostrów na żywo. U nas relacja bieg po biegu

Polonia - Ostrovia. Transmisja live, jaki wynik?

Już na mecz w Gdańsku, prezes Jerzy Kanclerz musiał w trybie awaryjnym zakontraktować Damiana Stalkowskiego, by wypełnić wymaganą liczbę Polaków w składzie (bydgoska drużyna przegrała tam 40:50). To jednak było rozwiązanie tymczasowe. Dodajmy, że kontuzję leczy też Mateusz Błażykowski. Junior bydgoskiej drużyny ma wrócić do treningów za około tydzień. Coraz większe nadzieje wśród kibiców z Bydgoszczy wzbudza Wiktor Przyjemski, ale on do składu ligowego będzie mógł dołączyć dopiero 23 maja.