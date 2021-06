Gdzie oglądać żużel? PGE Ekstraliga: transmisja na żywo w telewizji. Żużel w TV i online. Plan transmisji 4-6 czerwca

Gdzie oglądać mecze żużlowe? Przed nami pierwsze mecze rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. W piątek 4 czerwca bardzo ciekawie zapowiada się mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin. Goście pałają chęcią rewanżu za porażkę u siebie w poprzednim sezonie, która odebrała im szanse na play off. Łatwo nie będzie, bo Włókniarz pozbierał się po kryzysie i ostatnio jeździ świetnie.

O której godzinie mecz Betard Wrocław - GKM Grudziądz. Gdzie transmisja na żywo?

W drugim meczu we Wrocławiu Betard podejmie GKM Grudziądz. Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się sensacyjnym zwycięstwem GKM, ale goście na początku meczu stracili Taia Woffindena. Brytyjczyk już wrócił do składu, a z nim Betard jest w tej chwili głównym faworytem do mistrzostwa Polski. Przekonał się o tym boleśnie Falubaz Zielona Góra w poprzedniej kolejce (27:63 na własnym torze).

Gdzie oglądać w telewizji mecz Betard Sparta Wrocław - GKM Grudziądz? Transmisja na żywo w piątek 4.06. w telewizji Eleven Sports o godz. 18.00 (studio przedmeczowe o godz. 17.30).