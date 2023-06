Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Falubaz Zielona Góra. Są składy na niedzielny mecz

To będzie drugie w tym sezonie starcie dwóch kandydatów do awansu. Póki co, znacznie lepiej radzą sobie zielonogórzanie - są jedyną niepokonaną ekipą w I lidze. W pierwszej części sezonu zasadniczego z Polonią walczyli na swoim torze i byli lepsi o dziesięć punktów (50:40). Gospodarze startowali wtedy bez kontuzjowanego Luke'a Beckera. Poloniści pojechali do Zielonej Góry bez Daniela Jeleniewskiego.

W meczu rewanżowym goście wystartują już w optymalnym składzie. Gospodarze mają większe problemy. Ponownie nie wystartuje Jeleniewski, który po raz drugi w sezonie dochodzi do siebie po wypadku. Z urazami zmagali się również Andreas Lyager i David Bellego.

W awizowanym składzie na niedzielny mecz znalazło się nazwisko Bellego i wszystko wskazuje na to, że Francuz uporał się już z bólem ręki. W zestawieniu nie ma za to Lyagera, więc najpewniej Duńczyk będzie znów pauzował.