Abramczyk Polonia Bydgoszcz kontra Orzeł Łódź. Są składy na mecz

Abramczyk Polonia do sezonu przystępuje z jasno wyznaczonym celem: awans do PGE Ekstraligi. - Chcemy tego wszyscy w klubie i mówię to głośno. Mamy dobry skład i powinniśmy włączyć się w walkę o zwycięstwo w lidze - mówi w przedsezonowych wywiadach Jerzy Kanclerz, prezes klubu.