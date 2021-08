Abramczyk Polonia Bydgoszcz musi się wzmocnić. Prezes układa listę. Giełda transferowa otwarta! dsm

Abramczyk Polonia Bydgoszcz zakończyła ligowy sezon na piątym miejscu. To już jednak historia, trzeba skupić się na kolejnym sezonie. Prezes Jerzy Kanclerz zapewnił, że ma już plan i listę zawodników w głowie. Swoje typy mają również kibice. Kto powinien zostać? Kogo ściągnąć do Bydgoszczy, by wzmocnić drużynę? Pojawiają się pierwsze nazwiska i nieoficjalne informacje. Giełda transferowa otwarta! Czytaj dalej na kolejnych slajdach >>> Jarosław Pabijan Zobacz galerię (10 zdjęć)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz zakończyła ligowy sezon. Przedwcześnie, bo celem był awans do play off i walka o awans do PGE Ekstraligi. To się nie udało, poloniści zakończyli rozgrywki na piątym miejscu, a ambitne cele trzeba przełożyć na kolejny rok. Drużynę trzeba jednak wzmocnić. Prezes Jerzy Kanclerz zapewnił, że ma już plan i listę zawodników w głowie. Swoje typy mają również kibice. Giełda transferowa otwarta!