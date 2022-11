Abramczyk Polonia Bydgoszcz odsłania karty. W takim składzie pojedzie o PGE Ekstraligę

Celem bydgoskiego klubu jest awans do PGE Ekstraligi, a po nieudanej próbie w tym roku prezes Jerzy Kanclerz zdecydował się na duże zmiany w składzie. Z zestawu seniorskiego zostali Kenneth Bjerre, Daniel Jeleniewski i Oleg Mihaiłow, ale ten ostatni raczej nie będzie miał pewnego miejsca w składzie. Te zajmą zapewne wracający do Bydgoszczy David Bellego (ostatnio Unia Leszno), Andreas Lyager (ROW Rybnik) oraz debiutujący nad Brdą Szymon Szlauderbach, który połączy starty w Abramczyk Polonii jako polski senior i zawodnik U-24. To wychowanek świetnej leszczyńskiej szkoły, który w ostatnim sezonie startował w Starcie Gniezno (śr. 1,51).

W Bydgoszczy spore nadzieje wiąże się z Benjaminem Basso. 21-letni Duńczyk obiecująco zadebiutował w drużynie, gdy awaryjnie zatrudniono go na półfinał z Falubazem. W przyszłorocznym składzie będzie startował z pozycji rezerwowego (choć może to miejsce zająć także Mihaiłow).